Umweltzentrum sucht Helfer für vogtländische Orchideenwiese

Auerbach
Das Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach will seine Feuchtwiese in Siebenhitz beräumen. Was die Wiese so kostbar macht.
Für die Beräumung des Grünguts auf einer Feuchtwiese in Siebenhitz sucht das Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach tatkräftige Helfer. Die Aktion findet am Samstag von 8 bis 12 Uhr statt. Danach warten eine kleine Stärkung und Getränke auf alle Helfer. Das Umweltzentrum bitte darum, eigene Rechen oder Heugabeln mitzubringen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.