Das breitblättrige Knabenkraut ist selten geworden.
Das breitblättrige Knabenkraut ist selten geworden. Bild: Kay Meister/Archiv
Auerbach
Umweltzentrum sucht Helfer für vogtländische Orchideenwiese
Von Gunter Niehus
Das Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach will seine Feuchtwiese in Siebenhitz beräumen. Was die Wiese so kostbar macht.

Für die Beräumung des Grünguts auf einer Feuchtwiese in Siebenhitz sucht das Natur- und Umweltzentrum in Oberlauterbach tatkräftige Helfer. Die Aktion findet am Samstag von 8 bis 12 Uhr statt. Danach warten eine kleine Stärkung und Getränke auf alle Helfer. Das Umweltzentrum bitte darum, eigene Rechen oder Heugabeln mitzubringen.
