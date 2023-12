Unfall auf B 169 bei Rodewisch: Frau verletzt und 27.000 Euro Schaden

Die Frau kam am Dienstagvormittag mit ihren Skoda von der Straße ab und kollidierte mit Autos im Gegenverkehr.

Einen Verletzten und einen Sachschaden von rund 27.000 Euro hat es am Dienstag bei einem Unfall in Rodewisch gegeben. Am Vormittag fuhr eine Frau mit einem Skoda auf der B 169 aus Richtung Wernesgrün nach Rodewisch. Dabei kam sie laut Polizei aus ungeklärten Gründen von der Straße ab und das Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden VW...