Unfall in Triebel: Reh überlebt Kollision mit Auto nicht

Es passiert meist in der Morgen- oder Abenddämmerung, dass Wild auf die Straße springt. So auch am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr bei Triebel in Richtung Gassenreuth. Ein Reh kam für einen Hyundai-Fahrer unerwartet aus dem Wald und lief auf dieK 7855 - direkt vor sein Auto. Den Aufprall bezahlte das Reh mit dem Leben: Es verendete noch an der...