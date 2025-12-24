Unterstützung für vogtländisches Schuljubiläum

Die Grundschule Werda wird mit privaten Zuwendungen mit viel Geld bedacht. Was die Gemeindefeuerwehr und das Freibad bekommen.

Vor drei Monaten hat die Werdaer Grundschule ein stattliches Jubiläum gefeiert. Seit 500 Jahren erhalten Kinder im Ort durchgehend Schulunterricht. Für die Festorganisation und -umsetzung gab es rückwirkend eine Spende von etwas mehr als 800 Euro. Nicht nur diese Summe lag dem Gemeinderat jüngst zur Beschlussfassung vor. Weiterleiten durfte...