Verbraucherzentrale warnt vor Inkassoschreiben an Vogtländer wegen angeblicher Lotto-Mitgliedschaft

Briefe mit Geldforderung lagen in vielen Briefkästen.

Auerbach. Über 1000 Euro sollte eine Frau aus Aue für eine Lotto-Mitgliedschaft zahlen, die sie nie abgeschlossen hatte. Gemeldet hatte sich ein Inkasso-Büro. Rechtsexpertin Simone Woldt von der Verbraucherzentrale Aue nahm die Briefe der Firma unter die Lupe nahm. Schnell wurde klar: Es sind Betrüger am Werk. Die Frau aus Aue nicht die einzige Betroffene.

Die Forderungsschreiben haben laut der Verbraucherzentrale viele Personen im Vogtland und dem Erzgebirge erhalten. Die Frau aus Aue hatte Mahnungen und Forderungen der TCN Inkasso AG über 249,50 Euro und des vermeintlichen Amtsgerichtes in München über 647,90 Euro aus Angst vor dem Gerichtsvollzieher beglichen. Danach folgte ein Brief der pvz Collect AG. Die Firma verlangte 317,60 Euro für die Kündigung der Mitgliedschaft. Rechtsexpertin Woldt rät, in solchen Fällen auf keinen Fall zu zahlen und die Schreiben wegzuwerfen.

Auffällig seien nicht nur Rechtschreibfehler gewesen, sondern auch, dass das Geld für ein angeblich in Deutschland ansässiges Unternehmen nach Griechenland überwiesen werden sollte. (lh)