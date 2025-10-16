Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Joseph Tunger begleitet am Sonntag die Ausstellung „Unvergessene Frauen“ mit Pianomusik.
Joseph Tunger begleitet am Sonntag die Ausstellung „Unvergessene Frauen“ mit Pianomusik. Bild: Joseph Tunger
Auerbach
Villa Wolff Rodewisch: Pianist und Cartoon-Zeichner erwarten Gäste
Von Cornelia Henze
Die Ausstellung „Unvergessene Frauen“ begleitend, haben die Veranstalter zwei Extras draufgepackt. Das erwartet Besucher.

Wer an diesem Wochenende die Ausstellung „Unvergessene Frauen“ in der Villa Wolff (Wernesgrüner Straße) in Rodewisch besucht, wird überrascht werden: Am Samstag (und auch am letzten Ausstellungstag am 26. Oktober) wird der Chemnitzer Cartoon-Zeichner seine Kunst präsentieren. Wer will, kann sich in Blitzesschnelle eine Porträtkarikatur...
