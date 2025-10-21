Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auerbach ist aus Reumtengrüner Richtung über zwei Kreisverkehr zu erreichen.
Auerbach ist aus Reumtengrüner Richtung über zwei Kreisverkehr zu erreichen. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach ist aus Reumtengrüner Richtung über zwei Kreisverkehr zu erreichen.
Auerbach ist aus Reumtengrüner Richtung über zwei Kreisverkehr zu erreichen. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Vogtländischer Ortsteil ist noch immer Baustelle
Von Sylvia Dienel
Im August haben die Bauarbeiten in der Reumtengrüner Richardshöhe begonnen. Was jetzt noch fehlt.

Neue Lampen sind installiert, Stromleitungen in den Boden verbracht worden und Hausanschlüsse fertig. Jetzt fehlt im Reumtengrüner Ortsteil Richardshöhe der zweite Teil eines Projekts, das mit beidseitiger Straßensperrung im August begann. Die Fahrbahn braucht einen glatten Belag und geordneten Regenwasserablauf. „Ich hoffe, dass es dort mal...
