Vogtländischer Ortsteil ist noch immer Baustelle

Auerbach
Im August haben die Bauarbeiten in der Reumtengrüner Richardshöhe begonnen. Was jetzt noch fehlt.
Neue Lampen sind installiert, Stromleitungen in den Boden verbracht worden und Hausanschlüsse fertig. Jetzt fehlt im Reumtengrüner Ortsteil Richardshöhe der zweite Teil eines Projekts, das mit beidseitiger Straßensperrung im August begann. Die Fahrbahn braucht einen glatten Belag und geordneten Regenwasserablauf. „Ich hoffe, dass es dort mal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.