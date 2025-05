Vogtland: Fiat-Transporter rauscht gegen Zaun und fängt Feuer

Kurz vor Mitternacht kam es in Auerbach zu einem Unfall, der auch die Feuerwehr alarmierte. Das war geschehen.

Kurz vor Mitternacht hat in Auerbach am späten Freitagabend ein Unfall für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie die Polizei auf Nachfrage Samstagvormittag mitteilte, war ein Fiat-Transporter am Bienenweg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, rauschte gegen einen Zaun und entzündete sich sofort. Anwohner der Straße...