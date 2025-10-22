Vogtland-Politiker singt in Tokio das Steigerlied - warum Visitenkarten dort eine ganz große Sache sind

Auerbach
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) singt die Bergarbeiter-Hymne bei „Inas Nacht“ - und CDU-Landespolitiker Sören Voigt tut es ihr nach im Chor einer deutschen Delegation mitten in Tokio.
Warum nicht etwas ausgelassen sein am Abend eines mit förmlichen Firmenbesuchen gespickten Tages? Ein Video zeigt eine Gruppe sächsischer Landespolitiker und Unternehmer beim Singen des Steigerliedes. Nicht irgendwo, sondern auf der Shibuya-Kreuzung in Tokio, der belebtesten Querung der Welt. 2500 Menschen laufen gleichzeitig los, wenn die Ampel...
