Von Auerbach nach Rom: Warum ein 74-Jähriger die Strecke mit dem Rad fährt

Am Montag geht es los. Von Auerbach fährt der Malermeister a. D. Andreas Krauß bis in die ewige Stadt. Was ihn antreibt, 1400 Kilometer unter den Sattel zu nehmen.

Das ist doch verrückt! Mit 74 per Rad noch die Alpen überqueren. Wenn Andreas Krauß das von Mitmenschen zu hören kriegt, fällt die Antwort so aus: "Verrückt sind die Leute, die vor dem TV sitzen und warten, bis das Ende da ist."