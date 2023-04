Zwee Sahnestückle hatt de Meta. Drei Tog woarn se alt. Also wirklich "von gestern" wies mannichs Mol be en Bäck ze lesn is. Dr Schabberich Hans hot se iehr mietgebracht zen Kaffeetrinkn. Ober de Meta koam net eher zen Essn. Wall se net keebisch is, habn se iehr aah nuch drei Tog drnooch geschmeckt. Aamol is se ganz schie eigange. Ober do is net droagestandn, ass des Zeich vor gestern gewesn is. Aufn Hamweg is de Meta droa r "Zweigstelle" vor en fremme Bäck vorbei kumme. Des woar e poar Goahr nooch dr Wende. Dinn Lodn hot se siech zwee wos ausgesucht. Die Stückle logn ganz ellaa dinne en Fach wue gekühlt wuern is. "Sie dürfen aber nicht denken, dass die altbacken sind, nur weil es die letzten sind", hot de Verkaifere aufgeklärt. "Nu naa, des denk ich goar net", woar de Drwidering vor dr Meta. Drham is e Tipfel Kaffee gekocht wuern, e Serviett koam naufn Tisch. Dr Meta hot dr Zoah getropft, settn Hunger und Appetit hat se. Mit dr Kuchngabl hebbt se s erschte Sahnehaibl runter und steckts nein Mund. Pfui Teifl woar des ranzig! De zwee Stückle sei net när "von gestern" gewesn. Naa, ausn Goahr drvuer. Des Zeich kunnt när nuch weggehaue werdn. Wenns dr Meta heit nuch emol passieren tät, wär e e Beschwerde fällig. Ober sellmol is se ebn nimmer nei den Lodn gange. Erscht wue e annere Verkaifere oagefange hot, waor se wieder dinne. Dr Lodn is scho längst zu. När nuch de Werbing zeigt oa, ass emol duebn Falknstaa e "Zweigstelle" gewesn is. Ober es gob nuch en Spoaß hinterher: Dr Meta iehr Freindin gieht miet iehrn Maadl, des lang viele Goahr in Berlin lebbt, de Schlossstroß hinter. Miet aamol blabbt de gunge Fraa stieh und maant: "O, bei euch haben sogar Bäcker einen Doktortitel". De Mam stutzt. De Tochter zeigt uebn auf des Schild über den ehemolign Bäckerlodn. Do stieht: Dr... (rmö)