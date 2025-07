Vor fünf Jahren hat sie noch getanzt - 100-jährige Vogtländerin hält sich mit Nudelsuppe fit

Am Mittwoch hat Isolde Wunderlich im Auerbacher Pflegeheim „Abendsonne“ dreistelligen Geburstag gefeiert. Wie sie selbst ihr hohes Alter kommentiert.

Das Hörvermögen hat nachgelassen und beim Vorwärtskommen hilft ein Rollstuhl. Kein Grund für Isolde Wunderlich, sich die Freude am Leben trüben zu lassen. Am Mittwoch ließ sie sich ordentlich einschenken, denn es gab was zu feiern: Mit ihrer Tochter Uta Schubert, Auerbachs Oberbürgermeister Jens Scharff und Sekt stieß die ältere Dame im...