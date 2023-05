Wanderung zu Vogelstimmen

Oberlauterbach.

Eine abendliche Vogelstimmenwanderung bietet Ornithologe Michael Thoß am Mittwoch, 17. Mai, ab 18 Uhr ab dem Umweltzentrum (NUZ) an. Treffpunkt ist am Parkplatz. Anmeldungen dazu sind bis zum 15. Mai unter Telefon 03745 7510510 oder auf der Internetseite des NUZ möglich. (lh)