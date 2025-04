Warum eine Auerbacher Grundschule nur teilweise saniert wird

An der Grundschule Gebrüder Grimm sollten eigentlich für fast zwei Millionen Euro umfangreiche Arbeiten stattfinden. Daraus wird aber nichts.

Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich in Höhe von 1,9 Millionen Euro waren an der Auerbacher Grundschule Gebrüder Grimm eigentlich geplant. Doch daraus wird nichts. Stattdessen hat der Stadtrat Sanierungsarbeiten in erheblich geringerem Umfang in Höhe von rund 575.000 Euro auf den Weg gebracht. Geplant sind eine...