Warum Pellkartoffeln in Auerbach zur Völkerverständigung beitragen

Einmal pro Jahr treffen sich ausländische Pflegefachkräfte und die Auerbacher Kreativgruppe zum Freundschaftskochen in der Awoteria. Diesmal gab es vogtländisches Arme-Leute-Essen.

Kräuterquark kamen zum dritten Freundschaftskochen in der Auerbacher Awoteria auf den Tisch. Dazu Butter und Leberwurst. Früher ein typisches Arme-Leute-Essen, sorgt es heute für Abwechslung – und kann Menschen verbinden. An der Tafel saßen Pflegefachkräfte von den Philippinen und aus Kolumbien Seite an Seite mit Frauen der Auerbacher...