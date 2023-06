Etiennes Kampf gegen den Tumor: Elfjähriger bekommt auch von Fußball-Kollegen Unterstützung

Ein elfjähriger Kicker von Blau-Weiß Rebesgrün kämpft in Leipzig gegen einen Tumor. Die Kampagne seines Trainers zur Unterstützung der Familie stößt auf große Resonanz.

Der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) wird sein großes Pokalwochenende von Freitag bis Sonntag in Werda nutzen, um die am Donnerstag gestartete Spendenkampagne für einen schwer erkrankten Nachwuchskicker des SV Blau-Weiß Rebesgrün zu unterstützen. „Wir sammeln das gesamte Wochenende für die Aktion ,Als Team für Etienne‘. Die Spendenbox steht an der Kasse. Wir hoffen auf viele, viele Spenden für den kleinen Fußballer, denn die Familie braucht jede Unterstützung“, sagte VFV-Geschäftsführer André Rabe am Freitagnachmittag.

Elfjähriger kämpft gegen Tumor

Ins Leben gerufen wurde die Kampagne „Als Team für Etienne“ vom Rebesgrüner D-Junioren-Trainer Michael Will. Anliegen ist es, Geld für die fünfköpfige Familie des elfjährigen Etienne zu sammeln, der in der Uniklinik in Leipzig gegen einen Tumor kämpft, der aufs Herz und andere Organe drückt. Im Spendenaufruf wird in emotionalen Worten beschrieben, wie nahe die schwere Erkrankung ihres Mitspielers seinen Teamkameraden geht. Denn die Hoffnung, dass es sich nur um eine hartnäckige Infektion handeln möge, wurde mit der Tumor-Diagnose jäh zerstört. „Die Frage nach dem Warum und die Schockstarre hat uns alle kurze Zeit gelähmt“, heißt es. Als dann doch der Teamgeist wieder durchkam, war es bis zur Spendenaktion nicht mehr weit.

Mit den Spenden sollen der Familie zumindest die finanziellen Sorgen genommen werden. Die Eltern können vorerst nicht arbeiten gehen, da einer von beiden immer bei Etienne ist und sich der andere um seine beiden kleinen Brüder kümmert. „Wir schaffen viel als Team, aber diesmal brauchen wir die Hilfe von allen. Bitte unterstützt uns – denn für unseren mutigen, starken und tapferen Etienne gilt jetzt unser Motto: Kämpfen und Siegen“, heißt es abschließend.

Wenn der Sport zur Nebensache wird

Unterdessen ist der Spendenaufruf in kürzester Zeit von vielen Sportvereinen in den sozialen Medien geteilt worden. Auch der Kreissportbund Vogtland rief zur Unterstützung der Kampagne auf. „Wenn der Sport zur Nebensache und man merkt, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt“, war der Post bei Facebook überschrieben. Der Rebesgrüner Nachwuchstrainer Michael Will ist von der Resonanz überwältigt. „Die Erwartungen sind auf Anhieb übertroffen worden“, sagte er am Freitagnachmittag. (tyg)