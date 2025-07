Was am Auerbacher Rosensee entstehen soll

Der Anglerverein Reumtengrün will einen Naturlehrpfad an dem Gewässer bei Auerbach anlegen. Das Besondere: Er soll für alle Menschen nutzbar sein.

Naturschutz geht alle an, meinen die Fischer vom Anglerverein Reumtengrün. Für die Pflanzen- und Tierwelt begeistern will der Verein besonders Kinder und Jugendliche - und setzt deshalb bei der Jugendarbeit an. Entstehen soll am Rosensee ein integrativer Naturlehrpfad mit grünem Klassenzimmer. Vorfinden soll man später dort einen Barfußpfad,...