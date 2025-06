Was bei den Anglern aus dem Auerbacher Ortsteil besonders gut schmeckt

Reumtengrün Der Anglerverein hatte am Wochenende sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Wie eine Besucherin die Feier empfunden hat.

28 Grad Celsius und Sonnenschein, dies war nach Einschätzung der Brandenburgerin Rita von Feilitzsch der Grund, dass das Fest zum zehnjährigen Bestehen des Anglervereins Reumtengrün am Samstag nicht so gut besucht war, wie das Jubiläum es verdient gehabt hätte. „Dafür füllte sich am Abend das Festzelt“, so die Besucherin aus...