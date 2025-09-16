Wer an dieser Schule im Vogtland lernt, kann sogar Professorin werden

Auerbach
Erst die mittlere Reife, dann vor Studierenden dozieren. Oder als IT-Experte Lehrer sein. Warum nicht? Zwei Rodewischer Absolventen erzählen, wie es geht. Und der Schulleiter verrät, wovon er Fan ist.
25 Jahre Informatik-Gymnasium am BSZ Rodewisch: Professorin Susanne Franke und Eric Tuchscherer gehören zu den 65 Gästen eines Informatik-Symposiums. Sie sind aber auch gekommen, um bekannte Gesichter zu sehen, zu netzwerken und den Schülern, die gerade am Informatik-Gymnasium lernen, von ihren Lebenswegen zu berichten. Diese halten...
