Wer an dieser Schule im Vogtland lernt, kann sogar Professorin werden

Erst die mittlere Reife, dann vor Studierenden dozieren. Oder als IT-Experte Lehrer sein. Warum nicht? Zwei Rodewischer Absolventen erzählen, wie es geht. Und der Schulleiter verrät, wovon er Fan ist.

25 Jahre Informatik-Gymnasium am BSZ Rodewisch: Professorin Susanne Franke und Eric Tuchscherer gehören zu den 65 Gästen eines Informatik-Symposiums. Sie sind aber auch gekommen, um bekannte Gesichter zu sehen, zu netzwerken und den Schülern, die gerade am Informatik-Gymnasium lernen, von ihren Lebenswegen zu berichten. Diese halten... 25 Jahre Informatik-Gymnasium am BSZ Rodewisch: Professorin Susanne Franke und Eric Tuchscherer gehören zu den 65 Gästen eines Informatik-Symposiums. Sie sind aber auch gekommen, um bekannte Gesichter zu sehen, zu netzwerken und den Schülern, die gerade am Informatik-Gymnasium lernen, von ihren Lebenswegen zu berichten. Diese halten...