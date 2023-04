Weshalb die Falkensteiner Falkart zum Blick übers Sofa ermuntert

Regionale Maler und Grafiker haben der Nachwelt so manches Bild hinterlassen. Aber die Namen der Meister sind in Vergessenheit geraten. Der Kunstförderverein Falkart aus Falkenstein will das ändern. Ein jeder kann mithelfen.

Im besten Fall füllen Kunstwerke Museen, Galerien, private Sammlungen oder Häuser. Im schlechtesten kriechen sie nach Jahrzehnten als verstaubter Dachbodenfund aus der Ecke und den Findern stellt sich die Frage nach dem Künstler. Und hier kommen Rainer Döhling und Wolf Schmidt-Falkenstein (Wolfgang Blechschmidt) von Falkart ins Spiel. Die beiden... Im besten Fall füllen Kunstwerke Museen, Galerien, private Sammlungen oder Häuser. Im schlechtesten kriechen sie nach Jahrzehnten als verstaubter Dachbodenfund aus der Ecke und den Findern stellt sich die Frage nach dem Künstler. Und hier kommen Rainer Döhling und Wolf Schmidt-Falkenstein (Wolfgang Blechschmidt) von Falkart ins Spiel. Die beiden...