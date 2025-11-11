Wie dieses kuriose Musikinstrument von Hessen ins Vogtland zurückkommt

Auerbach
Die Violinzither ist an sich schon ein seltenes Instrument. Aber die Geschichte, die dahintersteckt, hat die Auerbacher nur staunen lassen. Sie führt zu einem außergewöhnlichen Menschen.
Wenn die Auerbacher etwas über ihre Geschichte erfahren sollen, dann braucht es einen Hessen wie Hans-Günter Spitzbarth. Eine auf dem Flohmarkt in Fulda erhandelte Violinzither - auch Violinharfe genannt - hat der Mann aus dem hessischen Gersfeld jetzt den Auerbachern geschenkt. Mitgebracht hat Spitzbarth auch die dahintersteckende Story, welche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.