Hans-Günter Spitzbarth (Mitte) hat Auerbach die Violinzither geschenkt. Kersten Wober vom Museumsverein (links) und Archivleiter Steve Fiß sind glücklich.
Hans-Günter Spitzbarth (Mitte) hat Auerbach die Violinzither geschenkt. Kersten Wober vom Museumsverein (links) und Archivleiter Steve Fiß sind glücklich. Bild: Hagen Hartwig
Hans-Günter Spitzbarth (Mitte) hat Auerbach die Violinzither geschenkt. Kersten Wober vom Museumsverein (links) und Archivleiter Steve Fiß sind glücklich. Bild: Hagen Hartwig
Auerbach
Wie dieses kuriose Musikinstrument von Hessen ins Vogtland zurückkommt
Von Cornelia Henze
Die Violinzither ist an sich schon ein seltenes Instrument. Aber die Geschichte, die dahintersteckt, hat die Auerbacher nur staunen lassen. Sie führt zu einem außergewöhnlichen Menschen.

Wenn die Auerbacher etwas über ihre Geschichte erfahren sollen, dann braucht es einen Hessen wie Hans-Günter Spitzbarth. Eine auf dem Flohmarkt in Fulda erhandelte Violinzither - auch Violinharfe genannt - hat der Mann aus dem hessischen Gersfeld jetzt den Auerbachern geschenkt. Mitgebracht hat Spitzbarth auch die dahintersteckende Story, welche...
