Wie ein Dorf im Vogtland seine Partnerschaft nach Tschechien ausbauen will

Auerbach
Zum vierten Mal bricht eine Reumtengrüner Delegation ins tschechische Svoboda auf. Für den Besuch mit Fußballjugend-Länderspiel am dritten September-Wochenende gibt es noch Plätze.
Auf einen gut gefüllten Bus hoffen die Reumtengrüner Organisatoren einer bevorstehenden Fahrt in das tschechische Partnerstädtchen Svoboda. Am 19. September steht der mittlerweile vierte Besuch an. Allerdings seien jüngst einige Leute abgesprungen, sagt Ortsvorsteher Uwe Ebert. „Es gibt also Restplätze.“
