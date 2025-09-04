Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Reumtengrüner Delegation bei einem Besuch 2021, den der Vertragsabschluss krönte. Bild: privat
Die Reumtengrüner Delegation bei einem Besuch 2021, den der Vertragsabschluss krönte. Bild: privat
Auerbach
Wie ein Dorf im Vogtland seine Partnerschaft nach Tschechien ausbauen will
Von Sylvia Dienel
Zum vierten Mal bricht eine Reumtengrüner Delegation ins tschechische Svoboda auf. Für den Besuch mit Fußballjugend-Länderspiel am dritten September-Wochenende gibt es noch Plätze.

Auf einen gut gefüllten Bus hoffen die Reumtengrüner Organisatoren einer bevorstehenden Fahrt in das tschechische Partnerstädtchen Svoboda. Am 19. September steht der mittlerweile vierte Besuch an. Allerdings seien jüngst einige Leute abgesprungen, sagt Ortsvorsteher Uwe Ebert. „Es gibt also Restplätze.“
