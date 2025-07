Wie zufrieden sind Eltern mit der Kinderbetreuung in Kita im Vogtland? „Wir müssen an einigen Dingen arbeiten“

Überwiegend positive Bewertungen erhält die Ellefelder Kinderwelt für die Kinderbetreuung bei einer Umfrage unter Eltern. Was besonders gelobt wird und wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Wie zufrieden sind die Eltern mit der Betreuung ihrer Kinder in der Kinderwelt in Ellefeld? Das wollte die Gemeindeverwaltung mittels Online-Befragung herausfinden. Die Ergebnisse hat Hauptamtsleiterin Heike Strauch-Laschewski kürzlich im Gemeinderat vorgestellt. Was läuft gut und wo sehen die Eltern Verbesserungsbedarf?