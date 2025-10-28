Wieder Ärger um den Zasterlaster – Warum das Sparkassen-Mobil nicht nach Auerbach fuhr

Die mobile Bankfiliale der Sparkasse Vogtland hat zwei Wochen in Folge nicht an der Reumtengrüner Straße in Auerbach gehalten. Was sind die Gründe? Und was wird eigentlich aus dem Sparkassen-Würfel?

Erst war das Sparkassenmobil angeblich beim Tüv, eine Wochen später dann plötzlich in der Werkstatt. So konnte man es auf den Zetteln lesen, die das Kreditinstitut an der Reumtengrüner Straße in Auerbach befestigt hatte. „Das ist unglaubwürdig“, sagt eine Kundin empört. „Ich kann schlecht laufen. Soll ich wegen jeder Überweisung mit... Erst war das Sparkassenmobil angeblich beim Tüv, eine Wochen später dann plötzlich in der Werkstatt. So konnte man es auf den Zetteln lesen, die das Kreditinstitut an der Reumtengrüner Straße in Auerbach befestigt hatte. „Das ist unglaubwürdig“, sagt eine Kundin empört. „Ich kann schlecht laufen. Soll ich wegen jeder Überweisung mit...