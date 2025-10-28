Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wieder Ärger um den Zasterlaster – Warum das Sparkassen-Mobil nicht nach Auerbach fuhr

Der Zasterlaster ist seit Jahren für viele Sparkassenkunden nicht mehr wegzudenken. Doch es gibt immer wieder technische Probleme.
Der Zasterlaster ist seit Jahren für viele Sparkassenkunden nicht mehr wegzudenken. Doch es gibt immer wieder technische Probleme.
Auerbach
Wieder Ärger um den Zasterlaster – Warum das Sparkassen-Mobil nicht nach Auerbach fuhr
Redakteur
Von Gunter Niehus
Die mobile Bankfiliale der Sparkasse Vogtland hat zwei Wochen in Folge nicht an der Reumtengrüner Straße in Auerbach gehalten. Was sind die Gründe? Und was wird eigentlich aus dem Sparkassen-Würfel?

Erst war das Sparkassenmobil angeblich beim Tüv, eine Wochen später dann plötzlich in der Werkstatt. So konnte man es auf den Zetteln lesen, die das Kreditinstitut an der Reumtengrüner Straße in Auerbach befestigt hatte. „Das ist unglaubwürdig“, sagt eine Kundin empört. „Ich kann schlecht laufen. Soll ich wegen jeder Überweisung mit...
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
11.08.2025
4 min.
Sparkasse Vogtland erhöht Gebühren – Kunden verärgert: „Alles wird teurer, ohne dass der Service sich bessert“
Die Sparkasse Vogtland erhöht ab Oktober die Gebühren.
Ab Herbst steigen nicht nur die Kontoführungsgebühren: Die Sparkasse Vogtland hat ihre Kunden über anstehende Veränderungen informiert. Doch muss man diesen zustimmen? Was die Verbraucherzentrale dazu sagt.
Jonas Patzwaldt
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
15:50 Uhr
1 min.
Bibliothek in Auerbach: Warum man zurzeit keine Bücher ausleihen kann
Die Bibliothek in Auerbach hat ein Computerproblem.
Abgeben ist möglich, neu ausleihen nicht. Die Bibliothek in Auerbach hat ein Computerproblem. Wie es nun weiter geht.
Gunter Niehus
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
Mehr Artikel