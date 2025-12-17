Wildschwein läuft auf der B 169 vors Auto und sorgt damit für zwei Unfälle bei Siebenhitz

Zwei Unfälle musste die Polizei am Mittwochmorgen zwischen Siebenhitz und Bergen aufnehmen. Die Wildsau ist im Wald verschwunden.

Zwei Verkehrsunfälle hat es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 169 in einem Waldstück zwischen Siebenhitz und Bergen gegeben. Wie die Polizei berichtete, war es gegen 6.50 Uhr zunächst zu einem Wildunfall gekommen. Im Anschluss kam es an der Unfallstelle noch zu einem Auffahrunfall. Offenbar war der stehende Unfallwagen einer 40-Jährigen...