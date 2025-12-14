Wildunfall mit schweren Folgen am Samstagabend in Falkenstein

Auerbach
Ein Reh ist einer Autofahrerin auf der Lauterbacher Straße vors Fahrzeug gelaufen. Sie versuchte auszuweichen und prallte gegen Bäume.
Weil ihr ein Reh vor das Fahrzeug lief, hat eine 37-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Frau war mit ihrem Skoda auf der Lauterbacher Straße von Falkenstein in Richtung Oberlauterbach unterwegs, als das Wildtier plötzlich die Straße betrat. Die Frau versuchte, auszuweichen und kam dabei von der Straße ab. In einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.