„Wir brauchen euch“: Wie eine Wasserwacht im Vogtland zu dem Kompliment von Franzi van Almsick kommt

Auf der Jagd nach Likes für ein Video kommen die Wassersportler aus Rebesgrün an der Schwimm-Ikone nicht vorbei. Und für den Verein gab es noch 2200 Euro.

Die Autobund GmbH Deutschland vergibt jeden Monat über 2000 Euro an Vereine. Im August bekommen die Wassersportvereine aus dem Vogtland eine Chance. Bedingung: Das Geld bekommt nur der Verein, der die meisten Likes auf ein selbst erstelltes Video sammeln kann. „Klar, die holen wir!", lautete die Devise der Wasserwacht Rebesgrün. Eine Hatz...