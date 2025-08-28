Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • „Wir brauchen euch“: Wie eine Wasserwacht im Vogtland zu dem Kompliment von Franzi van Almsick kommt

Luis Leidhold und Maja Matousek sammeln Likes für das Video der Wasserwacht Rebesgrün. Die Kinder standen vor Schulen, in der Stadt, vor McDonald’s.
Luis Leidhold und Maja Matousek sammeln Likes für das Video der Wasserwacht Rebesgrün. Die Kinder standen vor Schulen, in der Stadt, vor McDonald’s. Bild: Nadja Leidhold
Luis Leidhold und Maja Matousek sammeln Likes für das Video der Wasserwacht Rebesgrün. Die Kinder standen vor Schulen, in der Stadt, vor McDonald’s.
Luis Leidhold und Maja Matousek sammeln Likes für das Video der Wasserwacht Rebesgrün. Die Kinder standen vor Schulen, in der Stadt, vor McDonald’s. Bild: Nadja Leidhold
Auerbach
„Wir brauchen euch“: Wie eine Wasserwacht im Vogtland zu dem Kompliment von Franzi van Almsick kommt
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Jagd nach Likes für ein Video kommen die Wassersportler aus Rebesgrün an der Schwimm-Ikone nicht vorbei. Und für den Verein gab es noch 2200 Euro.

Die Autobund GmbH Deutschland vergibt jeden Monat über 2000 Euro an Vereine. Im August bekommen die Wassersportvereine aus dem Vogtland eine Chance. Bedingung: Das Geld bekommt nur der Verein, der die meisten Likes auf ein selbst erstelltes Video sammeln kann. „Klar, die holen wir!“, lautete die Devise der Wasserwacht Rebesgrün. Eine Hatz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
16:15 Uhr
2 min.
Warum ein Bürgermeister aus Westsachsen einen Schwall Wasser ins Gesicht kriegt
Bürgermeister Thomas Hetzel (links) und Eventmanager Ronald Haß bei der Wasserattacke.
Bürgermeister Thomas Hetzel aus Oberlungwitz ist gern für einen Spaß zu haben. In einem von der eigenen Stadtverwaltung veröffentlichten Videoclip hat er sich jetzt freiwillig nass gemacht. Wieso?
Markus Pfeifer
19:00 Uhr
3 min.
„Was mich am meisten schockiert hat, war das Wetter“: 40-jähriger Kubaner dreht in Zwickau Videos über den deutschen Alltag
Luis Gonzáles Frómeta dreht seine Videos häufig zu Hause.
Luis González Frómeta wohnt seit elf Jahren in Zwickau. Während Corona begann er, Videos über den deutschen Alltag und die Sprache zu drehen. Warum er das macht – und weshalb er Kuba nicht vermisst.
Sabrina Seifert
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel