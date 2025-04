Wohin am Wochenende im Vogtland: Truckertreffen, Wettkämpfe mit der Säge und Katrin Weber zu Gast

Um Fahrzeuge dreht sich alles an der Göltzschtalbrücke, in Auerbach und in Schöneck. Die besten Sportler an der Motorsäge kommen in Rosenbach zusammen. Diese und weitere Ausflugstipps für das Wochenende.

Katrin Weber zu Gast: Die gebürtige Vogtländerin Katrin Weber kommt zurück in ihre Heimat. Am Samstag, 19.30 Uhr, liest die Kabarettistin im Ratskellersaal in Rodewisch aus ihrem Buch „Sie werden lachen". Mit den Besuchern teilt sie humorvoll ihre Lebensgeschichte voller Missgeschicke. Tickets in den „Freie Presse"-Shops.