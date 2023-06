Woran ein Jäger erkennt, dass der Wolf im Vogtland sesshaft ist

„Vorsicht, im Vogtlandwald ist ein Wolfsrudel.“ Diese Nachricht setzte zu Pfingsten ein Jagdpächter im Zusammenhang mit einer Vermisstensuche an der Talsperre Falkenstein in die Welt. Was den normalen Bürger aufhorchen lässt, ist für Jäger und Förster längst klar. „Meinen ersten Wolf im Vogtland habe ich schon 2005 gesehen. Und ich kann wahrlich...