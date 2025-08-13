Zwei Tage Streik in Wernesgrüner Brauerei im Vogtland: Steht die Bierproduktion jetzt komplett still?

Auerbach
Die Beschäftigten der sächsischen Brauereien sind seit Mittwochfrüh wieder im Streik für mehr Geld – diesmal für 48 Stunden. Auch im Vogtland. Welche Folgen die Streikwelle bisher hat.
Die Beschäftigten mehrerer Brauereien in Sachsen befinden sich seit Mittwochmorgen erneut in einem Warnstreik. Auch die Mitarbeiter der Wernesgrüner Brauerei im Vogtland haben mit Beginn der Frühschicht am Mittwoch, 6 Uhr, ihre Arbeit niedergelegt.
