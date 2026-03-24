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Die Filiale des Möbelfachmarktes Hammer in Rodewisch schließt zum 28. März. Es ist der letzte Standort im Vogtland.
Die Filiale des Möbelfachmarktes Hammer in Rodewisch schließt zum 28. März. Es ist der letzte Standort im Vogtland. Foto: David Rötzschke
Für den Einrichtungsmarkt ist es die zweite Insolvenz in kurzer Zeit.
Für den Einrichtungsmarkt ist es die zweite Insolvenz in kurzer Zeit. Symbolfoto: DOC RABE Media/stock.adobe.com
80 Prozent Rabatt bekommen Kundinnen und Kunden bei dem Räumungsverkauf, der vor einer Woche startete.
80 Prozent Rabatt bekommen Kundinnen und Kunden bei dem Räumungsverkauf, der vor einer Woche startete. Foto: David Rötzschke
Den von den Schließungen betroffenen Angestellten droht der Jobverlust.
Den von den Schließungen betroffenen Angestellten droht der Jobverlust. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Die Filiale des Möbelfachmarktes Hammer in Rodewisch schließt zum 28. März. Es ist der letzte Standort im Vogtland.
Die Filiale des Möbelfachmarktes Hammer in Rodewisch schließt zum 28. März. Es ist der letzte Standort im Vogtland. Foto: David Rötzschke
Für den Einrichtungsmarkt ist es die zweite Insolvenz in kurzer Zeit.
Für den Einrichtungsmarkt ist es die zweite Insolvenz in kurzer Zeit. Symbolfoto: DOC RABE Media/stock.adobe.com
80 Prozent Rabatt bekommen Kundinnen und Kunden bei dem Räumungsverkauf, der vor einer Woche startete.
80 Prozent Rabatt bekommen Kundinnen und Kunden bei dem Räumungsverkauf, der vor einer Woche startete. Foto: David Rötzschke
Den von den Schließungen betroffenen Angestellten droht der Jobverlust.
Den von den Schließungen betroffenen Angestellten droht der Jobverlust. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Auerbach
Zweite Insolvenz in kurzer Zeit: Hammer-Markt im Vogtland schließt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Trotz Rettungsversuchen müssen weitere Hammer-Filialen schließen. Jetzt trifft es auch Rodewisch. Bis Samstag läuft der Räumungsverkauf – danach ist Schluss. Was das für die Angestellten bedeutet.

„Wir schließen“ steht in Großbuchstaben an den Schaufenstern des Hammer-Marktes in Rodewisch. Mit bis zu 80 Prozent Rabatt macht die letzte im Vogtland verbliebene Filiale des Raumausstatters auf den Ausverkauf aufmerksam. Anders als noch im vergangenen Herbst angekündigt, trifft auch diesen Fachmarkt nun die Schließung.
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