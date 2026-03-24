Zweite Insolvenz in kurzer Zeit: Hammer-Markt im Vogtland schließt

Trotz Rettungsversuchen müssen weitere Hammer-Filialen schließen. Jetzt trifft es auch Rodewisch. Bis Samstag läuft der Räumungsverkauf – danach ist Schluss. Was das für die Angestellten bedeutet.

„Wir schließen“ steht in Großbuchstaben an den Schaufenstern des Hammer-Marktes in Rodewisch. Mit bis zu 80 Prozent Rabatt macht die letzte im Vogtland verbliebene Filiale des Raumausstatters auf den Ausverkauf aufmerksam. Anders als noch im vergangenen Herbst angekündigt, trifft auch diesen Fachmarkt nun die Schließung. „Wir schließen“ steht in Großbuchstaben an den Schaufenstern des Hammer-Marktes in Rodewisch. Mit bis zu 80 Prozent Rabatt macht die letzte im Vogtland verbliebene Filiale des Raumausstatters auf den Ausverkauf aufmerksam. Anders als noch im vergangenen Herbst angekündigt, trifft auch diesen Fachmarkt nun die Schließung.