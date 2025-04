Klingenthal 2 min.

Zwei stärkere Erdstöße bei Klingenthal - Experte: „Für hiesige Verhältnisse ist das ein relativ großes Beben“

In der Nacht zu Donnerstag haben viele Vogtländer ein Beben gespürt - und am Morgen erneut. Was die Forscher dazu sagen - und was für sie bemerkenswert ist.