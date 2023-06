Grundsteuer in Musikstadt steigt

In Markneukirchen steigt die Grundsteuer rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Zehn Abgeordnete votierten dafür, sechs dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Damit steigt der Hebesatz von 390 auf 440. Die Stadt erzielt so Mehreinnahmen von 91.000 Euro im Jahr und will damit ihrer angespannten...