1. Januar 2026: Stärkstes Erdbeben seit fünf Jahren im Vogtland

Oberes Vogtland
Das Jahr beginnt für viele Menschen im Vogtland mit deutlich wahrnehmbarem Grollen – und das gleich mehrfach.
Zuletzt war es etwas ruhiger geworden, doch am ersten Tag des neuen Jahres 2026 rumort es wieder: Laut dem Portal Erdbebennews.de sind am 1. Januar die stärksten Erdbeben seit fünf Jahren im Vogtland registriert worden. Zunächst am Nachmittag: „Magnitude 2.9 um 16.31 Uhr mit Epizentrum in Luby!“, so vermeldete es das Portal. Das Beben habe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.