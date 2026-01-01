MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,2 an.
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,2 an. Bild: Oliver Berg/dpa
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,2 an.
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,2 an. Bild: Oliver Berg/dpa
Oberes Vogtland
1. Januar 2026: Stärkstes Erdbeben seit fünf Jahren im Vogtland
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Jahr beginnt für viele Menschen im Vogtland mit deutlich wahrnehmbarem Grollen – und das gleich mehrfach.

Zuletzt war es etwas ruhiger geworden, doch am ersten Tag des neuen Jahres 2026 rumort es wieder: Laut dem Portal Erdbebennews.de sind am 1. Januar die stärksten Erdbeben seit fünf Jahren im Vogtland registriert worden. Zunächst am Nachmittag: „Magnitude 2.9 um 16.31 Uhr mit Epizentrum in Luby!“, so vermeldete es das Portal. Das Beben habe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.11.2025
2 min.
Weitere Erdstöße am Freitagmittag: Beben vielerorts im Vogtland deutlich spürbar
Der Seismograph hat am Donnerstagabend ein Erdbeben der Stärke 2,4 aufgezeichnet.
Ein Erdstoß der Stärke 2,4 wurde am späten Donnerstagabend gemessen. Das Epizentrum lag knapp neun Kilometer tief in der Nähe von Schönbach/Luby. Am Freitagmittag gab es weitere Beben bis Stärke 2,2.
Ronny Hager
11.12.2025
2 min.
Magnitude 2,7: Erdbebenschwarm im Vogtland erreicht neuen Höhepunkt - Weiteres Doppelbeben in der Nacht
Im Vogtland wackelt es derzeit beständig.
Das bislang stärkste Beben der aktuellen Serie war am Mittwochmittag für viele Menschen im Vogtland spürbar. Auch in der Nacht zum Donnerstag bebte die Erde.
Tino Beyer
18:57 Uhr
6 min.
"Drama von Crans-Montana": 40 Tote bei Silvesterparty
Hunderte Menschen hatten in der Bar Silvester gefeiert.
Eine Brandkatastrophe bei einer Silvesterparty in der Schweiz kostet etwa 40 Menschen das Leben. Die Identifizierung der Opfer wird wohl noch dauern. Die Behörden kündigen Aufklärung an.
Christiane Oelrich, Michael Evers und Miriam Schmidt, dpa
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
19:20 Uhr
2 min.
Antonio Rüdigers Weihnachtsreise nach Sierra Leone
Antonio Rüdiger besuchte in der Weihnachtspause Sierra Leone, hier eine Schule in Freetown.
Antonio Rüdiger engagiert sich schon länger für Menschen in Sierra Leone. Während der Winterpause reist der Fußballprofi erneut nach Westafrika - und zum ersten Mal in die Heimatregion seiner Mutter.
19:33 Uhr
3 min.
Mehrere Tote bei neuer Protestwelle im Iran
Bei den Protesten im Iran kommt es zunehmend zu Gewalt. (Archivbild)
Erneut gehen Menschenmassen im Iran gegen den Staatsapparat auf die Straße. Die Sicherheitskräfte reagieren vor allem auf dem Land mit Härte.
Mehr Artikel