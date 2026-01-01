1. Januar 2026: Stärkstes Erdbeben seit mehr als fünf Jahren im Vogtland

Oberes Vogtland
Das Jahr begann für viele Menschen im Vogtland mit deutlich wahrnehmbarem Grollen – und das gleich mehrfach.
Zuletzt war es etwas ruhiger geworden, doch am ersten Tag des neuen Jahres 2026 rumort es wieder: Laut dem Portal Erdbebennews.de sind am 1. Januar die stärksten Erdbeben seit mehr als fünf Jahren im Vogtland registriert worden. Mehrere stärkere Beben prägten den Tag.
