Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,3 an (Symbolbild). Bild: Oliver Berg/dpa
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,3 an (Symbolbild). Bild: Oliver Berg/dpa
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,3 an (Symbolbild).
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,3 an (Symbolbild). Bild: Oliver Berg/dpa
Oberes Vogtland
1. Januar 2026: Stärkstes Erdbeben seit mehr als fünf Jahren im Vogtland
Von Nancy Dietrich
Das Jahr begann für viele Menschen im Vogtland mit deutlich wahrnehmbarem Grollen – und das gleich mehrfach.

Zuletzt war es etwas ruhiger geworden, doch am ersten Tag des neuen Jahres 2026 rumort es wieder: Laut dem Portal Erdbebennews.de sind am 1. Januar die stärksten Erdbeben seit mehr als fünf Jahren im Vogtland registriert worden. Mehrere stärkere Beben prägten den Tag.
