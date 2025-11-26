Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit mehr als 20 Jahren kocht Reina Oehmig in Hammerbrücke frisches Mittagessen für die Kinder in der Kita und im Hort des Dorfes.
Gerichte mit Reis oder Nudeln sind bei den Hammerbrücker Kindern am beliebtesten.
Sowohl die Räume der einstigen Gaststätte als auch der Saal im Dorfhaus können für Privatfeiern gemietet werden.
Oberes Vogtland
3 Euro pro Portion: So hält eine Köchin aus dem Vogtland frisches Kindergarten-Essen erschwinglich
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Mittagsversorgung in Kindergärten und Schulen ist für viele Eltern zum großen Kostenfaktor geworden. In einem Dorf im Vogtland bleibt der Preis hingegen günstig - und das für frisch gekochtes Essen. So läuft‘s.

Während viele Kindergärten und Schulen ihr Mittagessen aus weit entfernt gelegenen Großküchen beziehen, bekommen die Kinder in Hammerbrücke ihr Essen frisch auf den Tisch. 80 Portionen kocht Reina Oehmig täglich direkt vor Ort in Hammerbrückes Dorfhaus. 2002 hatte sie die Gaststätte des dortig befindlichen Sportlerheims übernommen, war...
