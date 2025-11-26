3 Euro pro Portion: So hält eine Köchin aus dem Vogtland frisches Kindergarten-Essen erschwinglich

Die Mittagsversorgung in Kindergärten und Schulen ist für viele Eltern zum großen Kostenfaktor geworden. In einem Dorf im Vogtland bleibt der Preis hingegen günstig - und das für frisch gekochtes Essen. So läuft‘s.

Während viele Kindergärten und Schulen ihr Mittagessen aus weit entfernt gelegenen Großküchen beziehen, bekommen die Kinder in Hammerbrücke ihr Essen frisch auf den Tisch. 80 Portionen kocht Reina Oehmig täglich direkt vor Ort in Hammerbrückes Dorfhaus. 2002 hatte sie die Gaststätte des dortig befindlichen Sportlerheims übernommen, war...