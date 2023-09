39-jähriger Mann aus dem vogtländischen Oelsnitz vermisst

Daniel J. wurde zuletzt am Dienstagabend im Bereich der August-Bebel-Straße gesehen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten in Oelsnitz: Gesucht wird seit Dienstagabend ein 39-jähriger Mann. Daniel J. verließ seine Wohnung in der Nordstraße und hielt sich danach im Bereich der August-Bebel-Straße auf. Anschließend verließ er das Gebiet und ist seither unbekannten Aufenthalts, wie die Polizei am...