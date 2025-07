5000 Euro teures E-Bike in Bad Elster gestohlen

Der Besitzer hatte das Zweirad angeschlossen. Die Polizei hofft auf Hilfe bei der Tätersuche.

In der Nacht zum Montag, 21. Juli, haben unbekannte Täter in Bad Elster ein E-Bike gestohlen. Laut der Mitteilung von der Polizei wurde das braune Zweirad der Marke KTM zwischen 2.30 und 4.45 Uhr aus einem Treppenhaus einer Klinik an der Endersstraße entwendet. Das vergleichsweise teure Zweirad war mit einem Kettenschloss gesichert worden. Der...