82-Jähriger fährt in Markneukirchen auf den Wagen einer 72-Jährigen

Der Verkehrsunfall passierte an einem Kreisverkehr. Was die Polizei dazu berichtet.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 3. September, in Markneukirchen sind an einem Kreisverkehr zwei Autos zusammengestoßen. Über diesen Unfall wurde aus der zuständigen Polizeidirektion in Zwickau berichtet. Der Unfall ist gegen 11.15 Uhr geschehen. Zu dieser Zeit wartete eine 72-jährige Frau mit ihrem Personenwagen der Marke Suzuki an der...