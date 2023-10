83-Jährige in Bad Elster vermisst: Suchhunde der Polizei gehen in die Spur

Eine Reha-Patientin aus der Brunnenbergklinik wurde am Freitag zum letzten Mal gesehen.

In Bad Elster wird nach einer 83-jährigen Frau gesucht, die am Freitag zum letzten Mal gesehen wurde. Am Montag soll dazu ein Suchhund der Polizei eingesetzt werden, wie die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage informiert. Wahrscheinlich werde auch eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst. Die Frau aus dem Erzgebirge war zur Reha in der...