Abenteuer-Nacht im Gopplasgrüner Wald: Plauener Kinder erleben Natur pur

Oberes Vogtland
Lagerfeuer und Teamgeist: Eine Nacht im Zelt lehrt Plauener Kinder Eigenständigkeit. Das Naturerlebniscamp des Deutschen Kinderschutzbundes ist Teil des Ganztagsangebots der Astrid-Lindgren-Schule.
Raus in die Natur hieß es jetzt für Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule aus Plauen. Im Rahmen eines Projektes, das zum Ganztagsangebot (GTA) der Schule gehört, verbrachten sie eine Nacht in einem Waldstück bei Gopplasgrün.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.