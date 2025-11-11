Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In einem Wald bei Gopplasgrün haben Schüler der Plauener Astrid-Lindgren-Grundschule abenteuerliche Stunden erlebt. Auch ein Lagerfeuer mit Benjamin Lier (links) gehörte dazu.
In einem Wald bei Gopplasgrün haben Schüler der Plauener Astrid-Lindgren-Grundschule abenteuerliche Stunden erlebt. Auch ein Lagerfeuer mit Benjamin Lier (links) gehörte dazu.
Oberes Vogtland
Abenteuer-Nacht im Gopplasgrüner Wald: Plauener Kinder erleben Natur pur
Von Christian Schubert
Lagerfeuer und Teamgeist: Eine Nacht im Zelt lehrt Plauener Kinder Eigenständigkeit. Das Naturerlebniscamp des Deutschen Kinderschutzbundes ist Teil des Ganztagsangebots der Astrid-Lindgren-Schule.

Raus in die Natur hieß es jetzt für Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule aus Plauen. Im Rahmen eines Projektes, das zum Ganztagsangebot (GTA) der Schule gehört, verbrachten sie eine Nacht in einem Waldstück bei Gopplasgrün.
