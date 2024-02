Adorf erscheint in einem merkwürdigen Licht

Alles so schön lila hier: Das Straßenlicht nimmt in Teilen der Stadt ungewöhnliche und ungeliebte Farbtöne an. Woran das liegt und wie nun reagiert werden soll.

Was ist das denn? Wer in der Dunkelheit in Adorf unterwegs ist, stößt auf einen Farbton der Straßenbeleuchtung, den mancher in einem Amüsierviertel verorten würde und andere spitzzüngig als „Farbe des letzten Versuchs" bezeichnen. Alles so schön lila hier. Aber die Schnute, die Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) beim Thema lila...