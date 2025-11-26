Adventszauber: Bad Elster bespielt erstmals den Kirchplatz

An drei Samstagen im Advent gibt es im neugestalteten Umfeld von Trinitatiskirche und Rathaus weihnachtliche Stimmung. Das neue Format korrespondiert mit kirchenmusikalischen Veranstaltungen.

In Bad Elster startet die Adventszeit mit einem neuen Angebot. Vereine aus Stadt und Ortsteilen laden zum „Adventszauber auf dem Kirchplatz“ ein. Dabei gibt es am 29. November, 13. und 20. Dezember jeweils von 16 bis 20 Uhr weihnachtliche Leckereien. Das Angebot ist mit Veranstaltungen in der Trinitatiskirche abgestimmt: Am 29. November, 18...