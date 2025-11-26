Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bürgermeister Olaf Schlott hatte die Idee zum Advents-Zauber auf dem Kirchplatz.
Bürgermeister Olaf Schlott hatte die Idee zum Advents-Zauber auf dem Kirchplatz. Bild: Schubert/Archiv
Bürgermeister Olaf Schlott hatte die Idee zum Advents-Zauber auf dem Kirchplatz.
Bürgermeister Olaf Schlott hatte die Idee zum Advents-Zauber auf dem Kirchplatz. Bild: Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Adventszauber: Bad Elster bespielt erstmals den Kirchplatz
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An drei Samstagen im Advent gibt es im neugestalteten Umfeld von Trinitatiskirche und Rathaus weihnachtliche Stimmung. Das neue Format korrespondiert mit kirchenmusikalischen Veranstaltungen.

In Bad Elster startet die Adventszeit mit einem neuen Angebot. Vereine aus Stadt und Ortsteilen laden zum „Adventszauber auf dem Kirchplatz“ ein. Dabei gibt es am 29. November, 13. und 20. Dezember jeweils von 16 bis 20 Uhr weihnachtliche Leckereien. Das Angebot ist mit Veranstaltungen in der Trinitatiskirche abgestimmt: Am 29. November, 18...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.10.2025
3 min.
Haben die Bürger von Bad Elster zu wenig Interesse für die Kurort-Ehe?
Gemeinderat Otto Fischer (CDU) zur Einwohnerversammlung in Bad Brambachs Festhalle.
Bei geplanten Bürgerentscheiden über eine freiwillige Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster müssen 25 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen. Eine hohe Hürde, glaubt ein Kommunalpolitik-Urgestein.
Ronny Hager
19:05 Uhr
4 min.
Der erste Advent steht bevor: Diese Weihnachtsmärkte locken am Wochenende in Plauen und im Vogtland
Auf dem Plauener Altmarkt findet der größte Weihnachtsmarkt des Vogtlandkreises statt. Dort ist am Samstag ein Wettkochen für den guten Zweck zu erleben.
Trubel auf dem Plauener Altmarkt, eine besondere Premiere am Burgstein und der große Märchenumzug in Auerbach: Das Wochenende hat für Weihnachtsfans im Vogtland viel zu bieten. Eine Auswahl.
Hannah Taubert
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
21.10.2025
4 min.
Raus aus dem Amt: Stadtchef im Vogtland geht zur Bürgersprechstunde auf den Wochenmarkt
Marlis Mischke und Jürgen Engel machten in Bad Elster Urlaub. Sie kamen zur Bürgersprechstunde am Kirchplatz mit Bürgermeister Olaf Schlott (links) ins Gespräch.
Wenn die Bürger nicht zum Bürgermeister kommen, kommt der eben zu den Bürgern: Olaf Schlott hat in Bad Elster ein neues Format ausprobiert. Diese Themen kamen zur Sprache.
Christian Schubert
Mehr Artikel