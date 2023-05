Als die Talsperre Pirk überlief: Protokoll eines dramatischen Tages

Am 24. Mai 2018 richtete ein Hochwasser im Elstertal große Schäden an. Im Brennpunkt der Kritik stand damals die Talsperre Pirk. Wie lief der Tag ab? Wurden Fehler gemacht? Staumeister Matthias Schwanke erinnert sich an den Tag der Flut.

Stundenlange Starkregenfälle entlang des Elstertals haben am 24. Mai 2018 die Weiße Elster binnen kürzester Zeit zu einem reißenden Strom anwachsen lassen. Die Wassermassen, die im oberen Vogtland Wohnhäuser, Straßen und Brücken zerstörten, schossen schließlich in die Talsperre Pirk. Diese konnte die Wassermassen nicht aufhalten und musste durch... Stundenlange Starkregenfälle entlang des Elstertals haben am 24. Mai 2018 die Weiße Elster binnen kürzester Zeit zu einem reißenden Strom anwachsen lassen. Die Wassermassen, die im oberen Vogtland Wohnhäuser, Straßen und Brücken zerstörten, schossen schließlich in die Talsperre Pirk. Diese konnte die Wassermassen nicht aufhalten und musste durch...