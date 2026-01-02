MENÜ
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,3 an (Symbolbild).
Ein Seismograph. Am Neujahrstag 2026 zeigte dieser für das Vogtland die Stärke 3,3 an (Symbolbild). Bild: Oliver Berg/dpa
Oberes Vogtland
„Als wenn ein Hammer gegen die Hauswand schlägt“: Stärkstes Erdbeben seit 2018 im Vogtland
Von Nancy Dietrich und Sabine Schott
Das Jahr begann für viele Menschen im Vogtland, in Oberfranken und sogar im Zwickauer Raum mit deutlich wahrnehmbarem Grollen – und das gleich mehrfach.

Am ersten Tag des neuen Jahres 2026 hat es wieder rumort: Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bestätigte am Freitag nach erster Auswertung fünf deutlich spürbare Beben im Vogtland.
