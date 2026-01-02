Oberes Vogtland
Das Jahr begann für viele Menschen im Vogtland, in Oberfranken und sogar im Zwickauer Raum mit deutlich wahrnehmbarem Grollen – und das gleich mehrfach.
Am ersten Tag des neuen Jahres 2026 hat es wieder rumort: Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bestätigte am Freitag nach erster Auswertung fünf deutlich spürbare Beben im Vogtland.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.