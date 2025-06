Amt sperrt Gleis im Vogtland für Fahrgäste: Extra-Tour mit Bus nötig

Infrastruktur-Experten sehen Sicherheitsmängel: Auf Gleis 2 am Bahnhof Zwotental darf ab sofort nicht mehr ein- und ausgestiegen werden. Eine Behördenposse? Die Länderbahn fordert eine rasche Lösung.

Wiehert der Amtsschimmel tief im Vogtland? Am Bahnhof Zwotental dürfen auf Gleis 2 ab sofort und bis auf Weiteres keine Fahrgäste mehr ein- und aussteigen. Das hat das Eisenbahnbundesamt verfügt. Als Grund nennt die Infrastruktur-Betreiberin DB Infra Go „Sicherheitsmängel am Bahnsteig und am Übergang der Gleise“, so Länderbahn-Sprecherin...