Aufkleber angebracht: Blitzer in Oelsnitz lahmgelegt

Oelsnitz.

Ausgeblitzt hat es sich am Wochenende vorübergehend in Oelsnitz: Unbekannte haben laut Polizei am Samstag an der Geschwindigkeitsmessanlage an der Egerstraße Aufkleber vor den Kameras angebracht - damit legten sie den Blitzer an der B 92 lahm. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11 und 11.55 Uhr. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier in Plauen zu melden, Ruf 03741 140. (nd)