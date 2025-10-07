Ausstellung: Farbige Reise in Bad Elster

In der Alloheim Seniorenresidenz Haus am See präsentiert Christa Schuhmann (84) Acryl- und Aquarellbilder. Die Werke können auch erworben werden.

