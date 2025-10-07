Ausstellung: Farbige Reise in Bad Elster

Oberes Vogtland
In der Alloheim Seniorenresidenz Haus am See präsentiert Christa Schuhmann (84) Acryl- und Aquarellbilder. Die Werke können auch erworben werden.
In Bad Elster hat eine neue Ausstellung eröffnet. In der Alloheim Seniorenresidenz Haus am See, Robert-Koch-Straße 3, zeigt Christa Schuhmann (84) bis 3. November Acrylbilder und Aquarelle. Die ehemalige Pionierleiterin und Hortnerin hat erst nach ihrer Pensionierung mit dem Malen begonnen, interessierte sich aber rasch für Landschaftsbilder,...
