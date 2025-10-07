Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Aquarelle von Christa Schuhmann sind im Haus Am See in Bad Elster zu sehen. Bild: Eva Dölling/Alloheim
Aquarelle von Christa Schuhmann sind im Haus Am See in Bad Elster zu sehen. Bild: Eva Dölling/Alloheim
Oberes Vogtland
Ausstellung: Farbige Reise in Bad Elster
Redakteur
Von Ronny Hager
In der Alloheim Seniorenresidenz Haus am See präsentiert Christa Schuhmann (84) Acryl- und Aquarellbilder. Die Werke können auch erworben werden.

In Bad Elster hat eine neue Ausstellung eröffnet. In der Alloheim Seniorenresidenz Haus am See, Robert-Koch-Straße 3, zeigt Christa Schuhmann (84) bis 3. November Acrylbilder und Aquarelle. Die ehemalige Pionierleiterin und Hortnerin hat erst nach ihrer Pensionierung mit dem Malen begonnen, interessierte sich aber rasch für Landschaftsbilder,...
