Ausstellung noch bis Sonntag zu sehen

In den Museen Schloss Voigtsberg in Oelsnitz endet am Sonntag nach vier Wochen die Ausstellung "Still_Leben" zu den 70. Geburtstagen des Künstler-Ehepaars Regina Blechschmidt und Wolf Schmidt-Falkenstein. Geöffnet ist bis dahin täglich 10 bis 17 Uhr. (hagr)