  • Autoreifen zerstochen, Fahrzeuge mit Säure beschädigt: Fahrlehrer fühlt sich im Vogtland nicht mehr sicher

Das Auto von Fahrlehrer Michael Marscheider ist mit Säure beschädigt worden.
Das Auto von Fahrlehrer Michael Marscheider ist mit Säure beschädigt worden. Bild: Ellen Liebner
Eines von Marscheiders Fahrschulautos wurde am Heck mit Säure übergossen, bei einem wurde zudem der Lack auf der Kühlerhaube zersetzt.
Eines von Marscheiders Fahrschulautos wurde am Heck mit Säure übergossen, bei einem wurde zudem der Lack auf der Kühlerhaube zersetzt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Unbekannte entfernten die Kupferrinne vor dem Fahrschulbüro. Michael Marscheider hat sie durch ein Provisorium ersetzt.
Unbekannte entfernten die Kupferrinne vor dem Fahrschulbüro. Michael Marscheider hat sie durch ein Provisorium ersetzt. Bild: Ellen Liebner
Vor mehr als 40 Jahren absolvierte der Plauener Michael Marscheider seine Ausbildung zum Fahrlehrer – als bester von 90 in seinem Lehrgang.
Vor mehr als 40 Jahren absolvierte der Plauener Michael Marscheider seine Ausbildung zum Fahrlehrer – als bester von 90 in seinem Lehrgang. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Autoreifen zerstochen, Fahrzeuge mit Säure beschädigt: Fahrlehrer fühlt sich im Vogtland nicht mehr sicher
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Marscheider gehört zu den bekanntesten Fahrlehrern Plauens. Doch nach mehreren Vorfällen ist er verzweifelt: „Wer hat etwas gegen mich?“

Michael Marscheider zeigt auf sein Fahrschulauto. Helle Spuren auf der linken Seite des Wagens sind zu sehen. Die Spuren sind durch Säure entstanden. „Ich fühle mich nicht mehr sicher in dieser Stadt“, sagt Michael Marscheider.
