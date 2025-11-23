Autoreifen zerstochen, Fahrzeuge mit Säure beschädigt: Fahrlehrer fühlt sich im Vogtland nicht mehr sicher

Oberes Vogtland
Michael Marscheider gehört zu den bekanntesten Fahrlehrern Plauens. Doch nach mehreren Vorfällen ist er verzweifelt: „Wer hat etwas gegen mich?“
Michael Marscheider zeigt auf sein Fahrschulauto. Helle Spuren auf der linken Seite des Wagens sind zu sehen. Die Spuren sind durch Säure entstanden. „Ich fühle mich nicht mehr sicher in dieser Stadt“, sagt Michael Marscheider.
